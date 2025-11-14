Arrestan a dos por secuestro de mujer en Morelia, y que fue hallada muerta luego

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de María del Carmen “N” y Francisco Alonso “N”, por su posible relación en el delito de secuestro agravado, en agravio de una recolectora de plástico en el municipio de Morelia.

Agentes de investigación dieron cumplimiento al mandato judicial instruido por un juez de control, luego de que, de acuerdo con los datos que constan en la carpeta de investigación, el pasado 27 de enero Erika R. se encontraba en su domicilio, ubicado en la colonia Ciudad Jardín, cuando fue sorprendida por los imputados, quienes actuaron en compañía de una tercera persona.

En el lugar, los investigados sometieron a la víctima; uno de ellos la amagó con un arma de fuego, mientras otro la jaló del brazo para sacarla del inmueble. Al resistirse, la víctima recibió un golpe en el rostro y posteriormente fue obligada a subir a un vehículo de la marca Honda Accord, en el que fue trasladada a un lugar desconocido, donde permaneció privada de su libertad.

Posteriormente, la víctima fue llevada hasta una brecha cercana a la carretera Morelia–Salamanca, en el municipio de Cuitzeo, donde fue privada de la vida.

Lo anterior fue del conocimiento del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Feminicidios, que llevó a cabo las investigaciones que permitieron establecer la posible relación de los imputados con el delito, motivo por el cual fueron detenidos con base en una orden de aprehensión.

Los detenidos serán presentados ante el juez de control a efecto de que se les resuelva su situación legal.

RYE-