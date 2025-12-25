Arde recicladora en la colonia Los Ángeles, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la madrugada de este jueves se registró un incendio en una recicladora de la colonia Los Ángeles, ubicada en la zona norte de la capital michoacana, informaron autoridades policiales y de rescate.

El siniestro únicamente dejó daños materiales. El referido negocio se localiza sobre la calle Pirul, y algunas personas que se percataron de la situación solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Al sitio acudieron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes combatieron el fuego y, tras varios minutos de labores, lograron sofocarlo.

Hasta el momento se desconoce cómo inició la quemazón, por lo que las instancias competentes se encargaron de realizar las averiguaciones correspondientes.