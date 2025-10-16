Arde en llamas choza de madera en la colonia Obrera de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una choza de madera ardió en llamas durante la mañana de este jueves en un predio de la colonia Obrera, ubicada en Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate.

El siniestro tuvo lugar a la orilla de la calle Artículo 123. Unos vecinos vieron la lumbre y el humo, así que lo reportaron al número de emergencias 911 y solicitaron ayuda.