Nota Roja

Arde en llamas choza de madera en la colonia Obrera de Morelia

Únicamente hubo daños materiales
Arde en llamas choza de madera en la colonia Obrera de Morelia
RED 113
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una choza de madera ardió en llamas durante la mañana de este jueves en un predio de la colonia Obrera, ubicada en Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate.

El siniestro tuvo lugar a la orilla de la calle Artículo 123. Unos vecinos vieron la lumbre y el humo, así que lo reportaron al número de emergencias 911 y solicitaron ayuda.

RED 113

En el sitio se presentaron bomberos estatales, quienes sofocaron la quemazón, pero la vivienda terminó devastada.

Por fortuna no hubo personas lesionadas ni fallecidas. Se desconoce cómo inició el fuego, comentaron las fuentes.

RED 113

rmr

Incendio
Madera
siniestro
choza

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com