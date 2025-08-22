Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Varias “narcolonas” fueron colocadas en distintos puntos de los municipio de Zamora y Jacona, en las que se hacen señalamientos contra de corporaciones de seguridad. Los rótulos fueron retirados por la policía y puestos a disposición de las autoridades.

Se supo que, a temprana hora las lonas fueron vistas por ciudadanos sobre la avenida 5 de Mayo en el barandal del Santuario Guadalupano, en el Puente Peatonal de la Avenida Juárez y Colón, así como en la Glorieta del Ferrocarril.

Una más fue asegurada en la avenida Juárez esquina con Pedro Rocha, en el sitio de Taxis de la colonia El Valle y una sexta en la Palapa del Fraccionamiento Altamira.