Nota Roja

Amaneciendo colocan al menos 8 “narcolonas” en Zamora y Jacona

Amaneciendo colocan al menos 8 “narcolonas” en Zamora y Jacona
RED113
RED113
Publicado

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Varias “narcolonas” fueron colocadas en distintos puntos de los municipio de Zamora y Jacona, en las que se hacen señalamientos contra de corporaciones de seguridad. Los rótulos fueron retirados por la policía y puestos a disposición de las autoridades.

Se supo que, a temprana hora las lonas fueron vistas por ciudadanos sobre la avenida 5 de Mayo en el barandal del Santuario Guadalupano, en el Puente Peatonal de la Avenida Juárez y Colón, así como en la Glorieta del Ferrocarril.

Una más fue asegurada en la avenida Juárez esquina con Pedro Rocha, en el sitio de Taxis de la colonia El Valle y una sexta en la Palapa del Fraccionamiento Altamira.

RED113

Mientras en el municipio de Jacona, una lona fue localizada colgada en la Presidencia Municipal y otra más sobre la Calzada Jacona-Zamora cerca de una empresa refresquera.

En cuanto al texto de los citados rótulos no fue revelado ya que es materia de investigación.

RED113

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal al enterarse de la situación de inmediato se movilizaron a los lugares para retirarlas y dejarlas a disposición de la Fiscalía General de la República.

RYE

Michoacán
Zamora
Jacona
Mantas

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com