Amanece en Apatzingán con un ejecutado y narcomensaje este 22 de octubre

De acuerdo con información de RED 113, cerca de las 05:00 horas la Policía Municipal recibió el reporte de que, sobre la calle Francisco Villa, yacía un sujeto con heridas visibles. Al arribar, elementos confirmaron que se trataba de un masculino sin vida, con lesiones de arma blanca y disparos de arma de fuego.

El hombre no ha sido identificado. Según datos preliminares, tenía entre 35 y 40 años, vestía una playera azul y pantalón de mezclilla, y no portaba calzado. La cartulina localizada sobre su cuerpo haría alusión a conflictos entre grupos delictivos.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Semefo local para su identificación.

El hallazgo ocurrió apenas unas horas antes de que inicie la sesión solemne del Congreso del Estado, programada para esta mañana en el Centro de Apatzingán, justo detrás del Palacio Municipal, en el marco de la conmemoración del decreto de 1814.

Cabe señalar que esta semana, el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo ha encendido las alertas sobre el clima de inseguridad en la región. No se descartan movilizaciones o protestas por parte de productores durante los actos oficiales.