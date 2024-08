Alertan de mujeres que amedrentan a víctimas para sacar préstamos; pasó en El Prado, Tarímbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales se dio a conocer el caso de una persona que alertó de dos mujeres que amedrentan a sus víctimas para que les "saquen" dinero de un préstamo y se los den.

Lo anterior, de acuerdo a un supuesto testimonio, pasó en la plaza comercial El Prado, que se ubica en el municipio de Tarímbaro.

A decir de la persona que contó lo sucedido, la víctima fue su mamá, quien al salir de la sucursal de Coppel se encontró con dos mujeres que la amenazaron con hacerle daño a su familia si no les daba en ese momento 50 mil pesos.

En este sentido, contó que su madre les dijo a las ladronas que no traía dinero, pues acaba de hacer un abono, pero éstas la obligaron a entrar a la sucursal y hacerla que pidiera un crédito para luego darles el dinero.

Asimismo, la denunciante añadió que luego de que le autorizaron el crédito a su mamá "las rateras" la estaban esperando para meterla a un "cuartito" que está en la tienda, y ahí quitarle el dinero.

Finalmente la mujer dijo estar desesperada por la salud de su mamá, así como de la nueva deuda que contrajo para beneficio de estas personas.

Así lo relató:

"Buenas noches acabo de llegar a mi casa voy saliendo de mi trabajo al llegar veo a mi papá y mi mamá muy mal le pregunto a mi mamá que, que tenían y ella llorando me responde te voy a platicar pero no me juzgues y no me vallas a regañar cuando la vi en la desesperación en la que me lo decía me espante me imaginaba lo peor me empieza a contar que hoy por la tarde a las 3 de la tarde en la plaza el prado que está en el municipio de Tarímbaro sobre la carretera a Zinapécuaro mi mamá fue a dar un pago a Coppel al salir de Coppel 2 señora 1 ya grande de edad como de unos 63 años y una de entre 35 y 45 años se le acercaron a mi mamá y dijeron que quería 50 mil pesos y que si no se los daba le iban hacer daño a mi familia que por que en el domicilio de mi mamá ya se encontraban una camioneta vigilando mi domicilio y les iban hacer daño a mi familia mi mamá se espanto mucho por que en mi domicilio se encontraba mi papá que está en incapacidad por un accidente que tuvo y mis tres hijos menores de edad 13 y 9 años y que también en el estacionamiento de esa misma plaza había gente cuidándolas y que si mi mamá no les daba esa cantidad la iban a matar mi mamá les dijo que no traía ni un peso las 2 señoras le dijeron a mi mamá que la habían visto salir de Coppel que fuera y sacará un préstamo mi mamá con el miedo y desesperación de que no sabía cómo estaban mis hijos y mi papá les dijo que si las 2 tipas entraron junto con mi mamá a Coppel y mi mamá saco el préstamo de 50 mil pesos y todavía le dijeron que si hacía el intento de denunciarlas iban a encontrar muertos a mi familia mi mamá saco el préstamo y ahí mismo se la llevaron aún cuartito del mismo Coppel desconozco para que sirva ese cuartito de echo hay cámaras está una pantalla y hay sillones pero siempre está solo ahí se la llevaron y le quitaron todo el dinero por favor todas las personas que van esa plaza el prado cuídense hoy tocó en mi mamá maña te podrá tocar a ti.... Y de esas personas que hicieron esa canallada ni por que son ya de la 3er edad se detienen nosotros no tenemos dinero y ahora tenemos que pagar y no nada más los 50 mil pesos si no hasta con intereses.... Mi preocupación es la salud de mi madre de verla como está tan mal con la impotencia de no saber que hacer" (sic).