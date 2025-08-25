Al menos cuatro autos, involucrados en choque en salida a Quiroga; hay dos personas heridas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos cuatro automotores protagonizaron un aparatoso choque sobre un puente de la avenida Francisco I. Madero Poniente de Morelia, hecho que dejó dos heridos leves, daños materiales y bastante carga vehicular, indicaron fuentes allegadas al tema.

El percance ocurrió durante la mañana de este lunes en el sentido del distribuidor vial de salida a Quiroga hacia el obelisco a Lázaro Cárdenas, a la altura de las colonias La Quemada y Manantiales.