Al menos cinco vehículos chocan y se incendian cerca de caseta de Panindícuaro; reportan un muerto

Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este miércoles, se registró un fuerte accidente sobre la autopista México-Guadalajara donde estuvieron involucrados al menos cinco vehículos, con saldo preliminar de un fallecido y un lesionado grave, así como varias unidades incendiadas.

El choque múltiple fue reportado a la altura del kilómetro 307 en las cercanías de la caseta de cobro de Panindícuaro, dónde colisionaron 3 camiones de carga un vehículo tipo sedán y una camioneta cargada con medicamentos del sector salud.

Hasta el sitio se trasladaron paramédicos y bomberos de distintas corporaciones para atender la emergencia. Los vulcanos combatieron las llamas hasta sofocarlas, mientras que paramédicos confirmaron el deceso de una persona y trasladaron a otra en estado grave, a un nosocomio de la región.

Debido a la magnitud del incidente, fue cerrada la circulación para qué se realizaran las labores de auxilio, en tanto que personal de Guardia Nacional realizó el resguardo del sitio y solicitó la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para las actuaciones de ley. Hasta el momento la identidad del fallecido es desconocida.

