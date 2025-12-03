Al menos cinco vehículos chocan y se incendian cerca de caseta de Panindícuaro; reportan un muerto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este miércoles, se registró un fuerte accidente sobre la autopista México-Guadalajara donde estuvieron involucrados al menos cinco vehículos, con saldo preliminar de un fallecido y un lesionado grave, así como varias unidades incendiadas.

El choque múltiple fue reportado a la altura del kilómetro 307 en las cercanías de la caseta de cobro de Panindícuaro, dónde colisionaron 3 camiones de carga un vehículo tipo sedán y una camioneta cargada con medicamentos del sector salud.