AHORA: Difunden video del choque en Morelia donde murieron padre e hija

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en que ocurrió el aparatoso choque sobre la avenida Francisco I. Madero, al poniente de Morelia, que dejó como saldo dos personas fallecidas. El video fue difundido en redes sociales y muestra la fuerza del impacto que cobró la vida de un padre y su hija.

En el metraje, se observa cómo un camión de carga impacta por detrás a un Volkswagen Jetta blanco, lo que provoca que este invada el carril contrario y sea embestido frontalmente por una camioneta Honda Odyssey.

Los hechos se registraron la tarde del miércoles 15 de octubre de este año a la altura del fraccionamiento Villas del Pedregal, a escasos metros del puente Catarinas. En el percance estuvieron involucrados tres vehículos: el Jetta, la Honda Odyssey y un camión de carga que, según reportes, se dio a la fuga tras el siniestro.

Identifican a las víctimas

De acuerdo con autoridades policiales, las víctimas fueron identificadas como Hugo P. y Diana Lorena P., padre e hija de 49 y 25 años, respectivamente, quienes quedaron prensados dentro del automóvil particular con matrícula PMU-852-D.

Elementos del cuerpo de bomberos municipales realizaron maniobras para liberar los cuerpos, que más tarde fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), para la necropsia de ley.

En tanto, la conductora de la camioneta Honda, identificada como Berenice L., de 45 años, fue rescatada del vehículo por elementos de emergencias y trasladada por paramédicos del CRUM a un hospital para su valoración.

Autoridades buscan al responsable

Según versiones, el camión involucrado es de color blanco, y su conductor huyó de la escena tras provocar el accidente. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del chofer prófugo.