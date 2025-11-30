🔴AHORA: Coche se sale de carretera en la Cuitzeo-Caseta La Cinta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este domingo se registró un incidente vial en el tramo carretero que conecta Cuitzeo con la caseta de La Cinta, donde un vehículo particular salió del pavimento por causas aún no confirmadas.

El reporte preliminar señala que se solicitó con urgencia la presencia de unidades de emergencia en el sitio para brindar atención.

A través de redes sociales, se dio a conocer el suceso con el llamado a cuerpos de auxilio.

Se recomienda a los automovilistas que transiten por la zona extremar precauciones, reducir la velocidad y, en la medida de lo posible, considerar rutas alternas mientras las labores de atención continúan.