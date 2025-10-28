AHORA: Caen tres en Morelia por intentar estafar con “transferencia fantasma” al comprar auto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres personas fueron detenidas recientemente en la capital michoacana cuando intentaban concretar la compra de un vehículo utilizando una transferencia electrónica falsa, una modalidad de fraude que ha ganado terreno en los últimos meses, alertan colectivos ciudadanos.

La información fue compartida en redes sociales por la página Revolución Social, donde se detalla que el intento de estafa fue detectado a tiempo y los presuntos responsables fueron asegurados.

Este tipo de fraude consiste en simular una transferencia bancaria al momento de la compra, sin que el dinero se vea reflejado en la cuenta del vendedor.

En muchos casos, quienes intentan cometer el delito no se presentan personalmente, sino que envían a un tercero con el argumento de ser “familiar” o “mecánico”, lo que complica su rastreo.