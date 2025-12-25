Adulto mayor sufre mortal caída en su domicilio, al sur de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adulto mayor, presuntamente en estado de ebriedad, murió tras sufrir una caída dentro de su domicilio, ubicado en la colonia José Trinidad Guido, aledaña al asentamiento Santa Cecilia, al sur de la capital michoacana, informaron autoridades policiales.

El trágico accidente ocurrió durante la mañana de este jueves, en un inmueble situado en la calle Ramón López Velarde Sur, y fue reportado por algunas personas al número de emergencias 911 para solicitar auxilio.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes confirmaron el deceso del mencionado individuo, de aproximadamente 69 años de edad. La identidad del fallecido no fue revelada.

Posteriormente, oficiales solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos elementos de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de realizar las actuaciones correspondientes.