Adulto mayor muere en alberca del Deportivo Indeco, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adulto mayor falleció al sufrir un aparente paro cardiorrespiratorio cuando nadaba en una de las albercas de la Unidad Deportiva Morelos Indeco, ubicadas en la ciudad de Morelia, comentaron fuentes policiales.

Lo anterior sucedió la mañana de este miércoles en el referido complejo deportivo localizado en los límites de las colonias Indeco Expropiación Petrolera y Vivero. Una personas se dieron cuenta de que el ciudadano perdió la conciencia en la piscina, entonces lo sacaron y pidieron ayuda al número de emergencias 911.

Después acudieron unos paramédicos, pero el individuo ya no tenía signos vitales, él respondía al nombre de Octavio, de 66 años de edad.

El caso fue alertado a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos elementos de la Unidad de Atención Inmediata realizaron las averiguaciones pertinentes. Al final los familiares del sexagenario se encargaron de los trámites correspondientes para otorgarle sepultura.

rmr