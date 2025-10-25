Adulto mayor es hallado sin vida en Baños Villalongín de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adulto mayor falleció tras sufrir un aparente infarto al interior de los Baños Villalongín, ubicados en la colonia Centro de Morelia, informaron autoridades policiales.

El incidente ocurrió la noche de este sábado, en el citado establecimiento localizado sobre la calle Aquiles Serdán, cerca de la calle Manuel Villalongín. Algunas personas encontraron al hombre inconsciente y solicitaron apoyo al número de emergencias.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento del individuo, quien permanece en calidad de no identificado. La situación fue notificada a la Fiscalía General del Estado (FGE).