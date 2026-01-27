Adulta mayor muere por infarto bajo puente de la calzada La Huerta, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una adulta mayor, quien al parecer se desempeñaba como checadora de camiones, murió tras sufrir un infarto cuando se encontraba debajo de un puente peatonal de la calzada La Huerta, en la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales, quienes agregaron que en un primer momento el reporte indicaba a una persona atropellada.

Los hechos se registraron durante la tarde de este martes, en la salida a Pátzcuaro, a la altura de la colonia Hermanos López Rayón, a pocos metros del estacionamiento El Cortijo y de la gasolinera Xangari.

Trascendió que los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre una mujer atropellada en el citado punto, por lo que acudieron para brindarle auxilio; sin embargo, al arribar confirmaron que la fémina ya no contaba con signos vitales, a consecuencia de un infarto y no de un hecho de tránsito.