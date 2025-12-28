Adolescente muere en volcadura sobre el Costero Bicentenario en Lázaro Cárdenas

La unidad abandonó el camino y dio varias volteretas antes de quedar detenida, según reportes preliminares. Al sitio acudieron los socorristas de la Cruz Roja Mexicana, quienes al revisar a los ocupantes confirmaron que uno de ellos ya no presentaba signos vitales.

La víctima mortal fue identificada como Pedro N., de 16 años de edad, quien sufrió lesiones incompatibles con la vida debido a la magnitud del impacto.

Los otros dos jóvenes, René S., también de 16 años, y quien presuntamente manejaba el automóvil, así como William N., de 13 años, fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados a un nosocomio, donde permanecen bajo estricta vigilancia médica debido a la gravedad de sus heridas.

Corporaciones de seguridad acordonaron el área para evitar riesgos y facilitar las labores de auxilio, mientras que el personal de la Fiscalía Regional realizó las actuaciones legales, el análisis pericial del accidente y dispuso el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

BCT