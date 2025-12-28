Adolescente muere ahogado en comunidad de Tzitzio; era originario de Hidalgo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Un adolescente originario del estado de Hidalgo murió ahogado en la comunidad de Chinapa, perteneciente a la Tenencia de Tafetán, en el municipio de Tzitzio, informaron autoridades policiales este domingo.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron lugareños quienes alertaron a los elementos de seguridad sobre la situación. Al sitio acudieron oficiales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del menor y procedieron a acordonar el área.

Las fuentes indicaron que el fallecido respondía al nombre de Alejandro, de 14 años de edad, habitante de la Tenencia de San Antonio Villalongín, quien fue identificado por sus familiares.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribó al lugar, realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

