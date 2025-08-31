Adolescente de 14 años se dispara por accidente en Parácuaro; bala le perforó un pulmón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este domingo, un adolescente resultó lesionado de gravedad, al recibir un disparo. Según los primeros informes, el afectado manipulaba una pistola calibre 22, cuando ésta se le cayó accidentalmente y se detonó.

Al respecto se supo que el menor identificado como Odilón D., de 14 años de edad, se encontraba en compañía de su familia en la población de Antúnez, del municipio de Parácuaro, cuando ocurrió el incidente.

Fue así que, al percatarse de lo ocurrido, algunos de los presentes subieron al menor a una camioneta Ford Escape y lo trasladaron hasta el Hospital Regional de Apatzingán, donde los médicos confirmaron que el impacto le atravesó un pulmón, por lo que su estado de salud fue reportado como delicado.

Personal del sanatorio dio aviso del ingreso a la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes y peritos se dieron cita para comenzar con las respectivas averiguaciones, con la finalidad de esclarecer los hechos.

