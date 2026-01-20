Actualización: Un joven el asesinado en la Tenencia de San Nicolás Obispo; hay un menor herido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven fue asesinado a balazos al interior de un negocio de maquinitas y reparación de celulares denominado "Servicio Técnico Rosy", ubicado cerca de la plaza principal de la Tenencia de San Nicolás Obispo, municipio de Morelia, informaron fuentes policiales, las cuales agregaron que la agresión también dejó a un menor herido.

El ataque se registró durante la noche de este martes en el citado inmueble de la calle Leona Vicario esquina con Vasco de Quiroga. Algunos habitantes reportaron el hecho al número de emergencias y además solicitaron una ambulancia.

Posteriormente, llegaron patrulleros municipales y paramédicos de Rescate, pero el hombre adulto ya no tenía signos vitales. Él respondía al nombre de Juan Manuel P., de 27 años de edad.