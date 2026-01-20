Actualización: Un joven el asesinado en la Tenencia de San Nicolás Obispo; hay un menor herido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven fue asesinado a balazos al interior de un negocio de maquinitas y reparación de celulares denominado "Servicio Técnico Rosy", ubicado cerca de la plaza principal de la Tenencia de San Nicolás Obispo, municipio de Morelia, informaron fuentes policiales, las cuales agregaron que la agresión también dejó a un menor herido.
El ataque se registró durante la noche de este martes en el citado inmueble de la calle Leona Vicario esquina con Vasco de Quiroga. Algunos habitantes reportaron el hecho al número de emergencias y además solicitaron una ambulancia.
Posteriormente, llegaron patrulleros municipales y paramédicos de Rescate, pero el hombre adulto ya no tenía signos vitales. Él respondía al nombre de Juan Manuel P., de 27 años de edad.
Los socorristas auxiliaron al niño lesionado, identificado como Ángel Gabriel, de 11 años, quien sufrió un impacto de proyectil en el antebrazo izquierdo. Lo canalizaron a un hospital para su atención médica.
Los oficiales acordonaron el área para preservar los indicios y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.
mrh