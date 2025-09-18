Actualización: rescatan a dos niñas y una mujer víctimas de privación de la libertad en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos hombres y una mujer, los detenidos por la Policía Morelia en la colonia Sindurio, personas que están presuntamente involucradas en el delito de privación ilegal de la libertad, en agravio de una ciudadana y sus dos hijas menores de edad, informaron contactos allegados al tema.

De acuerdo con las fuentes, la fémina había mantenido una relación sentimental con un sujeto desde hace algunas semanas, pero luego el individuo la mantuvo encerrada en contra de su voluntad en un domicilio junto con sus dos hijas.

Después, el masculino se llevó a una de las niñas y la encerró en otro inmueble. Trascendió que, la tarde de este jueves, la afectada aprovechó un descuido de su captor, entonces escapó junto con una de las menores y solicitó ayuda.