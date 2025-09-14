Acribillan a un hombre en Morelia; quedó tendido junto a su vehículo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este domingo en la colonia Infonavit Adolfo López Mateos, ubicada al poniente de la ciudad de Morelia.
De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la víctima quedó tendido junto a una camioneta Ford Edge color guinda, con la puerta del conductor abierta. Se presume que el vehículo pertenecía al ahora occiso.
Vecinos de la zona alertaron al número de emergencias 911, por lo que elementos de la Policía Morelia acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento. El área fue acordonada para preservar la escena.
Después se supo que el interfecto respondía al nombre de Guillermo D., de entre 28 y 30 años de edad, quien sufrió al menos seis impactos de proyectil de arma de fuego. Se apreció que la camioneta del susodicho es una Ford Edge, color guinda, con placa PHH144C, cuyo medallón fue destrozado por las balas.
Los oficiales solicitaron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual se encargó de las investigaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. También el automotor quedó asegurado y fue retirado por una grúa de la Fiscalía.
BCT