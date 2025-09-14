Acribillan a un hombre en Morelia; quedó tendido junto a su vehículo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este domingo en la colonia Infonavit Adolfo López Mateos, ubicada al poniente de la ciudad de Morelia.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la víctima quedó tendido junto a una camioneta Ford Edge color guinda, con la puerta del conductor abierta. Se presume que el vehículo pertenecía al ahora occiso.