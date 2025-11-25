Aclaran que niño reportado como fallecido tras choque en Zamora sigue con vida

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Fuentes cercanas a las autoridades aclararon este martes que el niño de 5 años de edad, identificado como Dylan Gibran H., quien resultó gravemente herido en el accidente registrado en Zamora —donde estuvo involucrada una patrulla de la Guardia Nacional (GN)— continúa con vida, luego de que inicialmente se reportara su fallecimiento.

El accidente dejó cuatro muertos y varios lesionados

El siniestro ocurrió la mañana del pasado domingo y dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas integrantes de una familia, así como varios lesionados. En el percance participaron una patrulla de la GN, dos camionetas particulares, una motocicleta y una bicicleta.

Gibran había sido erróneamente reportado como muerto

En las horas posteriores al accidente, algunas fuentes cercanas al caso indicaron que el menor había perdido la vida debido a la gravedad de sus lesiones y a su traslado de emergencia desde Zamora hacia el Hospital del IMSS en Charo.

Sin embargo, dicha información fue corregida más tarde: el pequeño Dylan Gibran permanece con vida y recibe atención médica especializada en el citado nosocomio, donde su estado de salud es reportado como delicado.

Investigación en curso

Las instancias competentes continúan con las indagatorias para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.

