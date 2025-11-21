Aclaran ataque en camión de Morelia: asesino iba siguiendo a un chavo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes 21 de noviembre se registró una agresión con arma de fuego dentro de un camión de pasajeros de la ruta Villas de la Loma, en la zona poniente de Morelia. Aunque en un primer momento se manejó como un ataque directo contra la unidad, posteriormente se confirmó por la agencia RED113 que se trató de una agresión dirigida a un pasajero en específico, lo que dejó un muerto y al menos tres personas lesionadas.

El hecho ocurrió sobre la calle Loma de los Pinos, casi esquina con Loma de la Carbonera. De acuerdo con información proporcionada por la agencia RED113, un joven de aproximadamente 34 a 35 años abordó la unidad y, segundos después, fue alcanzado por un hombre armado que subió detrás de él y le disparó en varias ocasiones hasta quitarle la vida.

Durante la agresión, al menos tres pasajeros resultaron heridos por los disparos, mientras que otra persona fue atendida por crisis nerviosa. La víctima mortal aún no ha sido oficialmente identificada.