Accidentes en Morelia dejan 2 heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos accidentes de tránsito se registraron en distintos puntos de Morelia, percances que dejaron igual número de lesionados y varios daños materiales, informaron fuentes de rescate.

El primer incidente ocurrió la noche de ayer sábado sobre la calle Lago de Pátzcuaro, en la colonia Ventura Puente. Se trató de un choque entre un automóvil y una motocicleta. En el sitio, una joven de 19 años sufrió leves contusiones.

Elementos de Bomberos Voluntarios de Michoacán IAP acudieron a la mencionada dirección y atendieron a la joven, quien no requirió traslado hospitalario.