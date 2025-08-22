Accidente fatal en el Libramiento de Uruapan deja un motociclista muerto

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista perdió la vida la noche de este viernes tras derrapar y ser atropellado presuntamente por un camión urbano sobre el Libramiento de Uruapan, informaron autoridades policiales.

El accidente ocurrió minutos antes de las 20:00 horas, cuando el joven circulaba sobre la rúa y, a escasos metros de la Calzada La Fuente, derrapó. En ese momento pasó un camión urbano, cuyo chofer no logró esquivarlo, lo arrolló y continuó con su camino.

La emergencia fue reportada al número de emergencias, lo que movilizó a paramédicos de Protección Civil Municipal. Al llegar, revisaron al afectado y confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se procedió a acordonar el área.

La víctima no ha sido identificada; se trata de un hombre de entre 25 y 30 años, quien vestía playera blanca con franja negra, pantalón negro y tenis negros. La motocicleta era de color gris con negro.

Elementos de la Policía resguardaron la zona mientras especialistas de la Fiscalía Regional de Justicia realizaron las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

