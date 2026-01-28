Accidente en Tarímbaro deja un motociclista muerto y un herido grave

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este miércoles se registró un accidente de tránsito sobre la carretera Tarímbaro–Álvaro Obregón, hecho que dejó una persona sin vida y, al parecer, un herido de gravedad, según trascendió en redes sociales.

Presumiblemente, las víctimas circulaban a bordo de una motocicleta y el percance ocurrió a la altura de la plaza El Prado, en las cercanías del Seminario de Filosofía.

En el sitio se encuentran paramédicos y patrulleros locales, quienes realizan labores de abanderamiento. Asimismo, personal de la Fiscalía Regional arribó a la escena para iniciar las investigaciones correspondientes.

