Accidente en la Siglo XXI: tráiler y camión chocan de frente

La Unión, Guerrero (MiMorelia.com).- La noche de este viernes se registró un choque frontal entre dos camiones de carga en la autopista Siglo XXI, con saldo preliminar de dos lesionados y cuantiosos daños materiales.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 278, en el tramo carretero Feliciano–Las Cañas, donde colisionaron un tráiler blanco con doble remolque y un camión tipo nodriza amarillo de la empresa TLE Automotriz.

Al sitio acudieron paramédicos de AMBUMED, quienes auxiliaron a los conductores lesionados y los trasladaron a un hospital en Lázaro Cárdenas para su atención médica.

Las unidades involucradas terminaron con severos daños frontales, por lo que la zona fue abanderada y se habilitó un paso alterno para el tránsito vehicular.

Finalmente, agentes de la Guardia Nacional, División de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, realizaron los peritajes correspondientes para determinar responsabilidades.

