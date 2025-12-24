Nota Roja

Accidente en la Siglo XXI deja una mujer lesionada

Accidente en la Siglo XXI deja una mujer lesionada
RED 113
RED113
Publicado

Gabriel Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer resultó lesionada luego de un accidente automovilístico ocurrido la mañana de este miércoles sobre la autopista Siglo XXI, en el tramo carretero Uruapan-Lázaro Cárdenas, informaron autoridades de auxilio.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 142, donde una camioneta particular se salió de la cinta asfáltica y terminó impactándose contra la barrera de contención.

Tras el reporte recibido, el personal de servicios prehospitalarios acudió de inmediato para atender a los ocupantes del vehículo.

En el sitio fueron valoradas dos personas originarias de Celaya, Guanajuato. El conductor, un hombre de 60 años de edad, presentaba lesiones menores y se encontraba consciente y orientado, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital, permaneciendo en el lugar para continuar con los trámites correspondientes.

La acompañante, una mujer de 61 años, sufrió una herida cortante en el rostro, además de molestias a nivel cervical y pélvico, por lo que fue trasladada a un centro médico en el puerto de Lázaro Cárdenas para una revisión más detallada. Su estado de salud fue reportado como estable.

Los elementos de la Guardia Nacional, adscritos a la División Carreteras, así como personal de Auxilio Vial, se encargaron de resguardar el área y coordinar el retiro de la unidad siniestrada, la cual fue enviada al corralón para determinar responsabilidades.

rmr

Accidente
Siglo XXI
mujer herida

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com