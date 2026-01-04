Accidente en la Siglo XXI deja un herido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automovilista resultó levemente lesionado tras chocar contra una barrera metálica de contención sobre la autopista Siglo XXI, dentro del municipio de Pátzcuaro, informaron autoridades policiales y de rescate.

El accidente se registró durante la madrugada de este domingo, a la altura del kilómetro 53+900 de la citada vialidad y fue reportado por varias personas al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron patrulleros, así como paramédicos de Ambumed, quienes atendieron al conductor, identificado como Luis Adán, de 38 años de edad, mismo que no requirió traslado hospitalario.

Se observó que la unidad siniestrada es de la marca Chevrolet Corsa, con placas PTR-520-C. De acuerdo con el paciente, al circular sobre dicho tramo perdió el control del vehículo, lo que derivó en el percance con los resultados ya expuestos.

Oficiales de la Guardia Nacional se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron una grúa, la cual retiró el automotor y finalmente lo trasladó a un corralón.

