Accidente en la Morelia-Quiroga: tráiler de Grupo Ortiz se sale del camino

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este martes 21 de octubre de 2025, un tráiler del Grupo Ortiz (GO), que transportaba rollos de plástico, sufrió una salida de camino sobre la carretera Morelia-Guadalajara, a la altura del kilómetro 17+500, en el tramo Morelia-Quiroga.
Según informaron fuentes policiales, la pesada unidad se salió de la carpeta asfáltica al llegar a una curva y terminó con la caja destrozada en un desnivel, a la orilla de la vialidad. Por fortuna, el chofer resultó únicamente con lesiones leves.
El percance ocurrió entre la Tenencia de Capula y la población de Iratzio, ambas pertenecientes al municipio de Morelia.
La emergencia fue atendida por elementos de la Policía Municipal, quienes abanderaron el sitio del accidente mientras se realizaban las labores de retiro del tractocamión dañado.
A través de sus redes sociales, el Centro SICT Michoacán confirmó el incidente y exhortó a los automovilistas a circular con precaución por la zona, así como a seguir las indicaciones viales para evitar nuevos accidentes. Aunque no se reportaron cierres totales, se recomendó reducir la velocidad al transitar por este tramo carretero.
SHA