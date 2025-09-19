Accidente en la carretera Zitácuaro–Toluca deja una víctima fatal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alberta S., es el nombre de la mujer que murió en el aparatoso accidente causado por un tráiler sin frenos sobre la carretera Zitácuaro-Toluca, a la altura de El Polvorín, cerca del Conalep 240 Plantel Zitácuaro, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que el hecho dejó siete heridos.

El fatal percance se registró durante el mediodía del pasado jueves 18 de septiembre en el kilómetro 87+100. El referido tractocamión es uno de la marca Freightliner, el cual transportaba tubos de acero y era conducido por Francisco Javier, de 45 años de edad, quien resultó lesionado.