Accidente en la carretera Zitácuaro–Toluca deja una víctima fatal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alberta S., es el nombre de la mujer que murió en el aparatoso accidente causado por un tráiler sin frenos sobre la carretera Zitácuaro-Toluca, a la altura de El Polvorín, cerca del Conalep 240 Plantel Zitácuaro, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que el hecho dejó siete heridos.
El fatal percance se registró durante el mediodía del pasado jueves 18 de septiembre en el kilómetro 87+100. El referido tractocamión es uno de la marca Freightliner, el cual transportaba tubos de acero y era conducido por Francisco Javier, de 45 años de edad, quien resultó lesionado.
Trascendió que, al quedarse sin frenos, la pesada unidad embistió una camioneta blanca del transporte público, en la cual viajaba la ahora finada. El Freightliner también chocó contra otros automotores, entre ellos un taxi Nissan, una camioneta Hyundai, algunas motocicletas y derribó árboles, postes de Telmex y del alumbrado público.
En el sitio se presentaron rescatistas locales, mismos que otorgaron los primeros auxilios a los heridos y los canalizaron a un hospital, además los elementos de la Fiscalía Regional se encargaron de las averiguaciones correspondientes y trasladaron el cadáver de Alberta a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.
Las personas heridas
Miguel Yahir, de 24 años de edad.
Alfredo Daniel, de 25 años de edad.
José Alfredo, de 26 años de edad.
Nancy Lizbeth, de 32 años de edad.
Francisco Javier, de 45 años (conductor del tráiler).
José Leobardo, de 55 años de edad.
Abel P., de 69 años de edad.
BCT