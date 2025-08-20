Accidente en carretera Maravatío-Morelia deja dos heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente por alcance provocó este miércoles el cierre total de la circulación en el kilómetro 93+300 de la carretera federal Atlacomulco-Morelia, a la altura del tramo Maravatío-Morelia.

De acuerdo con reportes del Centro SICT Michoacán, el incidente se registró alrededor de las 12:15 horas.

El siniestro obstaculizó completamente el paso vehicular, lo que generó afectaciones al tránsito.

Según información preliminar, dos personas resultaron heridas en el percance. Autoridades ya se encuentran en la zona para coordinar el retiro de los vehículos y restablecer la circulación.

rmr