Accidente de moto en la Siglo XXI deja lesionados esta tarde de domingo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente automovilístico registrado la tarde de este domingo en la Siglo XXI, a la altura del kilómetro 4 en el tramo Uruapan, provocó movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones al tránsito vehicular en la zona.

De acuerdo con información difundida por el C5i Michoacán, se habilitó paso alterno con precaución mientras continúan las labores para retirar los vehículos involucrados. El incidente generó carga vehicular en ambos sentidos de la autopista.