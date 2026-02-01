Accidente de moto en la Siglo XXI deja lesionados esta tarde de domingo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente automovilístico registrado la tarde de este domingo en la Siglo XXI, a la altura del kilómetro 4 en el tramo Uruapan, provocó movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones al tránsito vehicular en la zona.
De acuerdo con información difundida por el C5i Michoacán, se habilitó paso alterno con precaución mientras continúan las labores para retirar los vehículos involucrados. El incidente generó carga vehicular en ambos sentidos de la autopista.
Por su parte, la empresa de atención prehospitalaria Ambumed informó que se trasladó una unidad médica al lugar para atender, estabilizar y trasladar a personas lesionadas, sin que hasta el momento se reporten fallecimientos derivados del siniestro.
Las autoridades exhortaron a los conductores a tomar precauciones y utilizar rutas alternas mientras se restablece por completo la circulación en el tramo afectado.
rmr