Accidente bloquea ambos sentidos de la carretera Morelia–Pátzcuaro

Huiramba, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente vial registrado este viernes provocó el cierre total de la circulación en ambos sentidos de la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura del kilómetro 38, en las inmediaciones de la localidad del Carmen, municipio de Huiramba.

De acuerdo con información del C5 Michoacán, el percance afecta seriamente el flujo vehicular en esta vía federal, por lo que se pide a los conductores utilizar rutas alternas mientras personal de emergencias y autoridades de tránsito trabajan en la zona.

📍 Ubicación del accidente:

Carretera Morelia–Pátzcuaro

Km 38, a la altura de El Carmen, Huiramba

🚨 Estado de la vialidad: