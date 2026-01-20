Nota Roja

Acaba de pasar: chocan tres camionetas en Morelia [FOTOS]

FACEBOOK/Protección Civil Michoacán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente de tráfico ocurrió este martes en la carretera Pátzcuaro–Morelia, a la altura del OXXO en la localidad de La Camelina, donde colisionaron tres camionetas.

El choque dejó a una persona lesionada, quien fue atendida de inmediato en el lugar por una unidad de emergencias.

FACEBOOK/Protección Civil Michoacán

Protección Civil de Michoacán fue la encargada de atender la situación y brindar los primeros auxilios a la persona afectada, según su reporte en redes sociales.

FACEBOOK/Protección Civil Michoacán

Las autoridades locales hicieron un llamado a los conductores para que conduzcan con precaución y respeten los límites de velocidad, especialmente en carreteras que suelen ser puntos conflictivos de accidentes.

