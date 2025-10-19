Abuelito muere arrollado sobre puente del Libramiento Norte de Morelia

Varios automovilistas reportaron al sujeto tirado e inerte, después acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del peatón y abanderaron el percance.

Trascendió que el finado padeció múltiples fracturas, él tenía entre 60 y 65 años de edad, era de complexión delgada, piel morena, cabello corto grisáceo y cano, así como barba y bigote canos; además, vestía sudadera naranja, pantalón negro con franjas laterales blancas, playera blanca, ropa interior negra y botas de trabajo desgastadas.

Los oficiales acordonaron el área y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente se presentaron los especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, quienes iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

BCT