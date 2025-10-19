Abuelito muere arrollado sobre puente del Libramiento Norte de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre de la tercera edad falleció tras ser arrollado por un automotor de características desconocidas, esto sobre un puente vehicular del Libramiento Norte de Morelia, indicaron autoridades policiales, las cuales agregaron que, al parecer, el hoy difunto se encontraba en situación de calle y permanece en calidad de no identificado.
La tragedia se registró la noche de este sábado sobre uno de los carriles del mencionado viaducto, en el sentido del Distribuidor Vial Salida a Salamanca hacia el Estadio Morelos, justo a la altura de la colonia Lago 1, a pocos metros de la calle Tratado de Libramiento Comercio y en las cercanías de la colonia El Realito.
Varios automovilistas reportaron al sujeto tirado e inerte, después acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del peatón y abanderaron el percance.
Trascendió que el finado padeció múltiples fracturas, él tenía entre 60 y 65 años de edad, era de complexión delgada, piel morena, cabello corto grisáceo y cano, así como barba y bigote canos; además, vestía sudadera naranja, pantalón negro con franjas laterales blancas, playera blanca, ropa interior negra y botas de trabajo desgastadas.
Los oficiales acordonaron el área y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente se presentaron los especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, quienes iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.
BCT