Abaten a dos civiles armados tras enfrentamiento en La Ruana, Buenavista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos civiles armados fueron abatidos y varias armas de fuego aseguradas tras un enfrentamiento entre presuntos agresores y elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, también conocida como "La Ruana", en el municipio de Buenavista.
La información fue dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán a través de redes sociales, donde se detalló que los hechos ocurrieron cuando los agentes repelieron una agresión directa en dicha comunidad, ubicada en la región de Tierra Caliente.
De acuerdo con el comunicado oficial, no se reportaron elementos heridos durante el operativo, el cual permanece activo con el fin de garantizar el orden y la seguridad en la zona.
Felipe Carrillo Puerto es una de las localidades más conflictivas de Buenavista, debido a la presencia de grupos armados y hechos de violencia recurrentes en los últimos años.
rmr