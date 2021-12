A proceso, 2 por ataque a camioneta de Memo Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control, vinculación a proceso en contra de Jeisson C., y Luis Ever C., por su posible relación en el delito de Daño en las Cosas Doloso, en agravio del excandidato a la presidencia municipal de Morelia, Guillermo Valencia Reyes.

Con relación a constancias que forman parte de la investigación, el pasado 8 de mayo, los investigados interceptaron y comenzaron a seguir una camioneta Chevrolet , tipo Tahoe, color blanco, propiedad del excandidato, cuando ésta circulaba en inmediaciones de la avenida San Juanito Itzícuaro.

Tras llegar a la calle Constelación de la colonia Cosmos, en esta ciudad, Jeisson C., y Luis Ever C., así como una tercera persona, descendieron de la unidad en la que se trasladaban y realizaron disparos de arma de fuego contra los tripulantes del vehículo, para después escapar.

Luego de emprender las investigaciones correspondientes, la Fiscalía Regional del Morelia logró establecer la posible participación de los antes señalados en el delito de Daño en las Cosas Doloso, ilícito por el que, mediante citación, fueron presentados ante un Juez de Control.

Al valorar cada uno de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional resolvió su vinculación a proceso, les fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un mes como plazo para el cierre de la investigación complementaria.

RYE