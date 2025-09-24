A patadas, abre hoyo en purificadora de agua para meterse a robar, en Morelia [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue captado por cámaras de seguridad mientras robaba una purificadora de agua ubicada sobre la avenida Periodismo, en esta ciudad capital.

El hecho ocurrió la madrugada del martes 23 de septiembre, alrededor de las 3:40 horas, y fue difundido en redes sociales por la página “Revolución Social”.

En el video se observa cómo el individuo se coloca afuera del establecimiento y, a patadas, perfora un hoyo en la pared lateral del negocio. Posteriormente, ingresa por el boquete después sale para bajar la cortina metálica, para finalmente sustraer dinero en efectivo.