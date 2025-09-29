A mano armada, roban $100 mil a cuentahabiente saliendo de banco, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un cuentahabiente fue víctima de un amante de lo ajeno, quien lo despojó de una fuerte suma monetaria tras salir de una sucursal bancaria Banorte, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas de la ciudad de Morelia, informaron fuentes allegadas al tema.

Lo anterior se registró este lunes a la altura de la colonia Cuauhtémoc. Trascendió que el bandido amagó con un arma de fuego a su víctima y le robó la cantidad de 100 mil pesos en efectivo, después escapó.

La situación fue reportada al número de emergencias, después acudieron unos patrulleros, quienes obtuvieron datos del acontecimiento y realizaron una búsqueda en la zona, pero no lograron encontrar al delincuente.

Se supo que el hampón es moreno, vestía una playera azul de mezclilla y una gorra. El caso fue avisado a la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de emprender las investigaciones pertinentes.

