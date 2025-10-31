A balazos y con bombas molotov atacan base de taxis en Zamora, Michoacán

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Guardia Civil se movilizaron al sitio, donde encontraron el inmueble con múltiples impactos de proyectil, así como un vehículo de taxi con daños en los cristales.

La zona fue resguardada por los patrulleros y se solicitó la intervención de los especialistas de la Fiscalía General del Estado, quienes recabaron indicios y testimonios para iniciar la carpeta de investigación.

A pesar del fuerte despliegue policiaco que el hecho criminal generó, no se tiene información sobre personas detenidas hasta el momento.

RYE-