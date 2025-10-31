A balazos y con bombas molotov atacan base de taxis en Zamora, Michoacán

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes, un grupo de sujetos atacó con disparos de arma de fuego y bombas molotov la base de los Radio Taxis Alfa. Sólo se registraron daños materiales.
Fue cerca de las 08:30 horas cuando operadores del C5i Sitec fueron alertados sobre fuertes detonaciones en la Privada Boreal, de la colonia Nueva Aurora, perteneciente al municipio de Zamora.
Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Guardia Civil se movilizaron al sitio, donde encontraron el inmueble con múltiples impactos de proyectil, así como un vehículo de taxi con daños en los cristales.
La zona fue resguardada por los patrulleros y se solicitó la intervención de los especialistas de la Fiscalía General del Estado, quienes recabaron indicios y testimonios para iniciar la carpeta de investigación.
A pesar del fuerte despliegue policiaco que el hecho criminal generó, no se tiene información sobre personas detenidas hasta el momento.
