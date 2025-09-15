Árbol se desploma sobre una camioneta y mata a un hombre en Tingambato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre falleció, mientras que una mujer que lo acompañaba resultó lesionada al ser aplastados por un árbol, mientras viajaban en una camioneta en una zona boscosa de este municipio de Tingambato.

El accidente se registró la tarde de este lunes sobre el camino que conduce al antiguo Basurero Municipal, por lo que al sitio acudieron paramédicos locales y elementos del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Uruapan.

Trascendió que la pareja quedó prensada en una camioneta Nissan, pick-up, color azul, siendo necesario el uso de equipo hidráulico para liberarla, sin embargo, el masculino pereció, en tanto que la mujer tras ser rescatada fue canalizada a un hospital local.

Patrulleros acordonaron el área de intervención de acuerdo con el protocolo de la cadena de custodia y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para que se realizaran las actuaciones de ley.

La identidad de las víctimas hasta el momento es desconocida.

BCT