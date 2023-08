Zoológico chino aclara si es persona o animal lo visto en video

"Algunas personas piensan que soy popular cuando me pongo de pie. Parece que no me conoces demasiado bien. Pensando en ello, ¡hubo turistas que pensaron que era pequeña y no un oso! Permítanme enfatizar nuevamente: ¡soy un oso malayo! ¡No es un oso negro! ¡No es un perro! ¡Es un oso solar!", detalló el zoológico sobre el animal, como si se presentara en primera persona.

Asimismo, se dijo que han pasado 3 años desde que llegó al zoológico de Hangzhou, y que es uno de los osos más pequeños del mundo.