Zelensky tras reunión con Trump: ‘Confiamos en EE.UU.’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un llamado inesperado a poner fin a la guerra en Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que “ya se ha derramado suficiente sangre” y que “es momento de llegar a un acuerdo”. Las declaraciones se produjeron tras una reunión privada con el presidente ucraniano Volodímir Zelensky.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump escribió:

“Los límites de propiedad se definen por la Guerra y las Agallas. Deberían detenerse donde están. ¡Que ambos canten la Victoria, que la Historia decida!”.

La postura del presidente republicano contrasta con el enfoque tradicional de Washington sobre el conflicto, en el que se ha priorizado el respaldo militar y financiero a Kiev. Trump también señaló que habló con el presidente ruso, Vladimir Putin, transmitiéndole el mismo mensaje: poner fin a la violencia.

“Le dije, como también le sugerí encarecidamente al presidente Putin, que es hora de detener la matanza y llegar a un ACUERDO”.

La reunión entre Trump y Zelensky fue calificada por ambos líderes como "cordial" y "productiva". Aunque el presidente ucraniano evitó dar detalles específicos, confirmó que discutieron temas clave como armas de largo alcance y garantías de seguridad bilateral.