Zelenski se reunirá con Trump en la ONU tras recrudecerse ataques rusos en Ucrania

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció que la próxima semana se reunirá con el mandatario estadounidense Donald Trump al margen de la Asamblea General de la ONU, en medio de una nueva escalada del conflicto con Rusia.

Rusia lanzó este sábado una de sus ofensivas aéreas más intensas desde el inicio de la guerra, con 40 misiles y 580 drones que dejaron al menos tres muertos y decenas de heridos, según Zelenski.

En respuesta, Ucrania atacó con drones instalaciones estratégicas en la región rusa de Samara, donde murieron cuatro personas, además de causar daños en refinerías de petróleo en Sarátov y Novokuibishevsk, según reportes de las autoridades locales y el Estado Mayor ucraniano.

Zelenski denunció que entre los objetivos alcanzados por Rusia estuvo un edificio de departamentos en la ciudad de Dnipró, donde un misil con municiones de racimo provocó incendios y graves daños.

En este contexto, Zelenski confirmó que se reunirá con Trump en Nueva York para dialogar sobre la guerra y la seguridad de Ucrania. “Estamos listos para una reunión con Putin, tanto bilateral como trilateral, pero él no está listo”, dijo el mandatario ucraniano, insistiendo en que un encuentro directo es la única vía hacia la paz.

Por su parte, Moscú reiteró que no habrá reunión entre Vladimir Putin y Zelenski, y advirtió que cualquier plan que contemple el despliegue de tropas occidentales en territorio ucraniano sería “inaceptable”.

Los ataques de este fin de semana ocurrieron después de que tres aviones rusos violaran el espacio aéreo de Estonia, miembro de la OTAN, lo que generó alarma en Europa tras denuncias de Polonia sobre el sobrevuelo de drones rusos en su territorio.

En el frente de batalla, Rusia anunció la toma de la aldea de Berezove, en la región de Dnipropetrovsk, mientras en Kupiansk (Járkov) continúan “acciones intensas” en un punto clave de transporte ferroviario.

Los intentos previos de diálogo directo en Estambul no lograron avances significativos, salvo intercambios de prisioneros. Rusia mantiene la exigencia de que Ucrania ceda el control total del Donbás y renuncie a ingresar a la OTAN, demandas que Kiev rechaza de manera tajante.

Zelenski insiste en que su país necesita garantías de seguridad respaldadas por Occidente para prevenir futuros ataques, mientras reclama sanciones internacionales si no se alcanzan acuerdos de cese al fuego.

