¿Ya tienes favorita? Revelan shortlist del Oscar 2026 en 12 categorías

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció las shortlists en 12 categorías rumbo a la 98ª edición de los Premios Oscar, que se celebrará el próximo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Las listas incluyen a los finalistas en categorías como cortometraje animado, fotografía, largometraje documental, película internacional, maquillaje, música original y efectos visuales.

En esta etapa, los miembros de cada rama de la Academia votan por los trabajos que avanzarán a la nominación oficial, la cual se dará a conocer el 22 de enero de 2026.

Películas destacadas

“Frankenstein” aparece en seis categorías, incluyendo Casting, Fotografía y Maquillaje.

“Wicked: For Good” figura en cinco listas, entre ellas Música Original y Efectos Visuales.

Latinoamérica presente: Argentina con “Belén” y Brasil con “El agente secreto” competirán en Mejor Película Internacional.

Representación internacional

Un total de 15 filmes avanzaron en la categoría de Película Internacional, destacando producciones de Francia, Japón, Palestina, Corea del Sur, Suiza, y España (“Sirât”), así como de países latinoamericanos.

Fechas clave