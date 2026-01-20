"Ya lo verán": Trump mantiene firme su plan de anexionar Groenlandia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, en una rueda de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su intención de anexionar Groenlandia, asegurando que tomará las medidas necesarias para lograrlo. Al ser preguntado sobre hasta qué punto estaría dispuesto a llegar, respondió con un "ya lo verán".

Trump también mantuvo su postura sobre imponer aranceles a ocho países europeos que enviaron tropas a Groenlandia, un territorio autónomo danés. A pesar de las posibles represalias de Europa, el presidente desestimó las amenazas y aseguró que los países europeos no querrían arriesgar el acuerdo comercial con Estados Unidos.

Sobre los sondeos en Groenlandia, donde la mayoría se opone a unirse a EE.UU., Trump se mostró confiado en cambiar la opinión de la isla tras hablar con sus autoridades. "Estoy seguro de que cuando lo haga estarán encantados", afirmó.