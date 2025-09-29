West Ham rompe barreras: el primer uniforme menstrual del fútbol profesional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El club West Ham United Women, de Londres, marcó un precedente en el deporte profesional al presentar el primer uniforme menstrual en colaboración con la marca de ropa interior Modibodi. Esta alianza representa un paso decisivo para normalizar la menstruación en el fútbol femenil y garantizar que las jugadoras puedan competir con confianza y sin limitaciones.
El uniforme incorpora ropa interior period-proof diseñada especialmente para brindar seguridad y comodidad a las jugadoras durante sus partidos y entrenamientos. De esta manera, se rompe con uno de los grandes tabúes que aún existen en el deporte femenino: el miedo a las fugas menstruales.
Se trata de la primera vez que una marca de ropa menstrual se convierte en patrocinador oficial de un equipo de fútbol femenil, lo que refleja un cambio significativo en la forma en que la industria deportiva comienza a reconocer y atender las necesidades reales de las atletas.
Con este lanzamiento, West Ham y Modibodi buscan no solo proteger a las futbolistas, sino también inspirar a mujeres y niñas en todo el mundo a practicar deporte sin miedo, reafirmando que la menstruación no debe ser una barrera para alcanzar su máximo potencial dentro y fuera de la cancha.
BCT