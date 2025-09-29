West Ham rompe barreras: el primer uniforme menstrual del fútbol profesional

El uniforme incorpora ropa interior period-proof diseñada especialmente para brindar seguridad y comodidad a las jugadoras durante sus partidos y entrenamientos. De esta manera, se rompe con uno de los grandes tabúes que aún existen en el deporte femenino: el miedo a las fugas menstruales.

Se trata de la primera vez que una marca de ropa menstrual se convierte en patrocinador oficial de un equipo de fútbol femenil, lo que refleja un cambio significativo en la forma en que la industria deportiva comienza a reconocer y atender las necesidades reales de las atletas.