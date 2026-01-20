Voto latino que apoyó a Trump en 2024 muestra arrepentimiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el 5 de noviembre del 2024 que Donald Trump lograra una sorprendente victoria electoral, respaldado por una histórica proporción de votantes latinos, la situación ha dado un giro inesperado.

Trump alcanzó en 2024 el mayor porcentaje de apoyo latino que un republicano ha recibido en la historia de los Estados Unidos, obteniendo el 46% de los votos latinos. Sin embargo, a medida que los precios de los alimentos y la inflación continuaron siendo un problema, la situación económica bajo su gestión ha comenzado a generar un descontento palpable. Encuestas recientes muestran que solo el 38% de los latinos aprueban su gestión, una caída notable desde el 49% alcanzado a principios de 2025.

El voto latino en Estados Unidos es vasto y diverso, representando un bloque electoral crucial. Aunque su apoyo a Trump en 2024 se basó principalmente en el descontento con la administración de Biden y la inflación que golpeaba sus bolsillos, la promesa de "hacer grande a Estados Unidos nuevamente" parece estar perdiendo fuerza entre quienes se sintieron atraídos por él por razones económicas.

Por otro lado, la postura de Trump sobre la inmigración también ha generado divisiones entre los latinos. Si bien algunos continúan apoyando sus políticas de control migratorio, muchos otros rechazan las redadas y la política de deportación.

La decepción de los votantes latinos podría convertirse en un desafío significativo para Trump en su campaña de reelección, especialmente con las elecciones de mitad de mandato en el horizonte.