Voleibolista japonés se vuelve viral por disculpa épica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A veces, los momentos más virales del deporte no ocurren por una jugada espectacular, sino por un gesto de humanidad. El voleibolista japonés Yuji Nishida lo demostró durante el partido de las estrellas de la liga SV en Japón.

Durante un desafío de habilidades, Nishida golpeó accidentalmente a un miembro del staff técnico con el balón. En lugar de ignorar el incidente, el deportista reaccionó de inmediato de una forma tan insólita como memorable: se lanzó de vientre por la duela en un desliz dramático, inclinó la cabeza en señal de disculpa y arrancó las risas y aplausos del público presente.